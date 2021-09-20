Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче четвертого тура чемпионата Италии Специя в гостях минимально обыграла Венецию (2:1).

Команда Винченцо Итальяно открыла счет на 14-й минуте поединка, когда результативным ударом отметился Бастони. В середине второго тайма Чеччарони сравнял счет и казалось все шло к ничейному результату, но на третьей компенсированной минуте Бурабия подарил гостям победу.

Обзор матча:

Венеция — Специя 1:2

Голы: Чеччарони, 59 — Бастони, 14, Бурабия, 90+3.

Венеция: Мяепяя — Маццокки, Кальдара, Чеччарони, Молинаро — Чрнигой (Перетц, 55), Вакка (Хейманс, 76), Бузио (Форте, 76) — Окереке (Араму, 63), Йонсен, Анри (Кийин, 63).

Специя: Зут — Амиан, Эрлич (Христов, 23), Николау — Сала (Манай, 71), Маджоре (Бурабия, 78), Каналс, Бастони — Верде (Нзола, 78), Антист (Подгоряну, 78) — Гьяси.

Предупреждения: Маццокки, Вакка, Бузио, Хейманс — Каналс.