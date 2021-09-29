Италия

Капитан Ювентуса высказался о своем партнере по сборной.

Капитан Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал последние выступления своего партнера по сборной Жоржиньо.

"Я надеюсь, что он выиграет Золотой мяч. Он мой друг, эту награду я буду расценивать так же, как и свою. Жоржиньо провел феноменальный год, его достижения должны оценить по заслугам",- считает Кьеллини.

Жоржиньо на протяжении 2021 года сумел завоевать такие трофеи как Лигу чемпионов и Суперкубок Европы с Челси, Евро-2020 и Лигу Наций со сборной Италии.

Напомним, в среду, 29 сентября Кьеллини и Жоржиньо встретятся в Лиге чемпионов в матче второго тура группового этапа в составе своих команд.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.