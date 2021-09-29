Италия

Сербский форвард может подписать рекордное соглашение с "фиалками".

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо рассказал о положении дел с нынешним контрактом нападающего своей команды Душана Влаховича.

"Не знаю, подпишет ли Влахович новый контракт. Мы предложили ему зарплату в 40 миллионов евро, которая будет выплачена в течение следующих пяти лет.

Это самый крупный контракт в истории Фиорентины, больше, чем у Батистуты и Руя Кошты. Он сильно рискует — я нервничаю", — приводит слова Коммиссо журналист Фабрицио Романо со ссылкой на TMW.

Напомним, что нынешний контракт Душана Влаховича с Фиорентиной рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне он провел 7 поединков, в которых забил 6 голов.

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