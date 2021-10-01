Италия

Завершился матч чемпионата Италии.

В рамках седьмого тура итальянской Серии А Кальяри дома не смог переиграть Венецию (1:1).

Команда из Сардинии открыла счет на 19 минуте матча. Летний новичок клуба Бальде Кейта откликнулся на навес от Касереса и головой отправил мяч прямо по центру ворот.

Во втором тайме инициативу перехватила Венеция. На 64 минуте Джанлука Бузио чудом не сравнял счет — спас кипер хозяев Краньо. На 80 минуте Чеккарони мог забивать, но снова выручил Краньйо.

Но в итоге Бузио все же вырвал для Венеции одно очко. Он смог реализовать свой шанс в дополнительное время.

Кальяри — Венеция 1:1

Гол: Кейта, 19 — Бузио, 90+2

Кальяри: Краньо, Касерес, Годин, Карбони, Ликояннис, Нандес, Стротман, Дейола (Дзаппа, 72), Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 66).

Венеция: Мяенпяа, Эбуэхи, Чеккарони, Свобода, Маццокки, Кийин (Чрнигой, 46), Ампаду (Вакка, 55), Бузио, Форте, Юнсен, Араму (Хейманс, 77), Окереке (Анри, 46).

Предупреждения: Нандес, Чеккарони, Кийин, Стротман, Ампаду, Юнсен, Араму.