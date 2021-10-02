Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках седьмого тура итальянской Серии А Кальяри дома не смог переиграть Венецию, пропустив в компенсированное время.

Хозяева открыли счет на 19 минуте усилиями Кейта, но пропустили уже на второй компенсированный, тем самым упусти три очка.

Обзор матча:

Кальяри — Венеция 1:1

Голы: Кейта, 19 — Бузио, 90+2

Кальяри: Краньо, Касерес, Годин, Карбони, Ликояннис, Нандес, Стротман, Дейола (Дзаппа, 72), Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 66).

Венеция: Мяенпяа, Эбуэхи, Чеккарони, Свобода, Маццокки, Кийин (Чрнигой, 46), Ампаду (Вакка, 55), Бузио, Форте, Юнсен, Араму (Хейманс, 77), Окереке (Анри, 46).

Предупреждения: Нандес, Чеккарони, Кийин, Стротман, Ампаду, Юнсен, Араму.