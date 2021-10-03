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Торино - Ювентус, getty images
03 октября 2021, 00:19
Ювентус в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии отправился в гости к Торино и добился минимальной победы.
Подопечные Аллегри смогли распечатать ворота соперника лишь под занавес встречи благодаря точному удару Локателли.
Обзор матча:
Торино – Ювентус – 0:1
Голы: ... – Локателли, 86.
Торино: Милинкович-Савич – Зима, Бремер, Родригес – Синго, Побега, Мандрагора, Айна (Ансальди, 65) – Лукич (Линетти, 66), Брекало (Ринкон, 84) – Санабрия (Базелли, 76).
Ювентус: Щесны – Данило, де Лигт, Кьеллини, Сандро – Маккенни, Локателли, Рабио – Кьеза (Жорже, 89), Кин (Куадрадо, 46), Бернардески (Кулусевски, 80).
Предупреждения: Санабрия (56), Лукич (62), Мандрагора (65) – Кьеллини (82).