Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Миланский Интер в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии в гостевом поединке обыграл Сассуоло.

Команда Симоне Индзаги пропустила первой в середине первого тайма, после чего ей понадобилось более получаса игрового времени для того, чтобы отыграться и практически аналогичный отрезок для завоевания волевой победы в тяжелом поединке.

Обзор матча:

Сассуоло — Интер 1:2

Голы: Берарди, 22 (с пенальти) — Джеко, 58, Мартинес, 78 (с пенальти).

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио — Фраттези (Скамакка, 86), Лопес — Берарди, Джуричич (Траоре, 75), Бога — Дефрель (Распадори, 64).

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Димарко, 57) — Думфрис (Дармиан, 57), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 57), Перишич — Корреа (Джеко, 57), Мартинес (Д`Амброзио, 88).

Предупреждения: Мюлдюр, Лопес, Консильи, Распадори — Перишич, Барелла.