Италия

Команда Симоне Индзаги с трудом добыла три очка в гостевом матче Серии А.

Миланский Интер в поединке седьмого тура итальянской Серии А в гостях одержал минимальную победу над Сассуоло со счетом 2:1.

Хозяева открыли счет в матче в середине первого тайма, когда Доменико Берарди реализовал пенальти. Ответ гостей пришлось ждать до середины второго тайма, когда на 58 минуте результативным ударом отметился Эдин Джеко. Победу подопечным Симоне Индзаги принес реализованный пенальти от Лаутаро Мартинеса на 78 минуте.

После семи игр у Интера 17 очков и второе место в турнирной таблице Серии А, а у Сассуоло семь баллов и 13 строчка.

Сассуоло — Интер 1:2

Голы: Берарди, 22 (с пенальти) — Джеко, 58, Мартинес, 78 (с пенальти).

Сассуоло: Консильи — Мюлдюр, Кирикеш, Феррари, Рожерио — Фраттези (Скамакка, 86), Лопес — Берарди, Джуричич (Траоре, 75), Бога — Дефрель (Распадори, 64).

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони (Димарко, 57) — Думфрис (Дармиан, 57), Барелла, Брозович, Чалханоглу (Видаль, 57), Перишич — Корреа (Джеко, 57), Мартинес (Д`Амброзио, 88).

Предупреждения: Мюлдюр, Лопес, Консильи, Распадори — Перишич, Барелла.