Предлагаем вашему вниманию составы команд на матч Серии А.
Руслан Малиновский, getty images
03 октября 2021, 21:14
Аталанта в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии примет на своем поле Милан.
Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини доверил место в основном составе украинцу Руслану Малиновскому.
Аталанта: Муссо — Джимсити, Паломино, Демираль — Дзаппакоста, Фройлер, Де Рон, Меле, Малиновский, Пессина — Сапата.
Запасные: Росси, Спортьелло, Копмейнерс, Мюриэль, Пеццелья, Скальвини, Миранчук, Ловато, Иличич, Пашалич, Пикколи.
Милан: Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Тонали, Кессье, Салемакерс, Браим Диас, Леау — Ребич.
Запасные: Тэтэрушану, Юнгдаль, Беннасер, Балло-Туре, Кастильехо, Жиру, Романьоли, Калюлю, Мальдини, Мессиас, Габбья, Пеллегри.
Напомним, что начало матча запланировано на 21:45. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.