Аталанта в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии примет на своем поле Милан.

Главный тренер бергамасков Джан Пьеро Гасперини доверил место в основном составе украинцу Руслану Малиновскому.

Аталанта: Муссо — Джимсити, Паломино, Демираль — Дзаппакоста, Фройлер, Де Рон, Меле, Малиновский, Пессина — Сапата.

Запасные: Росси, Спортьелло, Копмейнерс, Мюриэль, Пеццелья, Скальвини, Миранчук, Ловато, Иличич, Пашалич, Пикколи.

Милан: Меньян — Калабрия, Кьер, Томори, Эрнандес — Тонали, Кессье, Салемакерс, Браим Диас, Леау — Ребич.

Запасные: Тэтэрушану, Юнгдаль, Беннасер, Балло-Туре, Кастильехо, Жиру, Романьоли, Калюлю, Мальдини, Мессиас, Габбья, Пеллегри.

Напомним, что начало матча запланировано на 21:45. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.