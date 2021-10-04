Италия

Статистический портал довольно высоко оценил игру украинца.

Аталанта в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Милан и потерпела поражение со счетом 2:3.

Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил игру участников поединка.

Руслан Малиновский получил 6,9 балла, став одним из лучших в стане бергамасков. Больше только у Дувана Сапаты — 7,6 балла.

Лучшим же игроком матча стал Сандро Тонали, получивший 8,8 балла.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанты против Милана.