Статистический портал довольно высоко оценил игру украинца.
Руслан Малиновский, getty images
04 октября 2021, 01:59
Аталанта в рамках поединка седьмого тура чемпионата Италии принимала на своем поле Милан и потерпела поражение со счетом 2:3.
Авторитетный статистический портал Whoscored традиционно оценил игру участников поединка.
Руслан Малиновский получил 6,9 балла, став одним из лучших в стане бергамасков. Больше только у Дувана Сапаты — 7,6 балла.
Лучшим же игроком матча стал Сандро Тонали, получивший 8,8 балла.
Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанты против Милана.