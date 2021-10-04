Очередной случай расовой дискриминации произошел в европейском футболе.
Калиду Кулибали, Getty Images
04 октября 2021, 16:10
В одном из матчей седьмого тура итальянской Серии А, в котором Наполи одержал выездную победу над Фиорентиной со счетом 2:1, произошел скандальный инцидент, связанный с расизмом.
Жертвой расовой дискриминации на этот раз стал капитан и центральный защитник неаполитанцев Калиду Кулибали, о чем он сообщил в своем Twiiter.
"Еб****я обезьяна — так меня назвали. Подобные инциденты не имеют ничего общего со спортивной составляющей. Таких людей нужно идентифицировать и пожизненно запретить посещение стадионов.🤜🏿#KK #NoToRacism🤛🏻", — написал сенегальский центрбек.
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