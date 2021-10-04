Италия

Очередной случай расовой дискриминации произошел в европейском футболе.

В одном из матчей седьмого тура итальянской Серии А, в котором Наполи одержал выездную победу над Фиорентиной со счетом 2:1, произошел скандальный инцидент, связанный с расизмом.

Жертвой расовой дискриминации на этот раз стал капитан и центральный защитник неаполитанцев Калиду Кулибали, о чем он сообщил в своем Twiiter.

"Еб****я обезьяна — так меня назвали. Подобные инциденты не имеют ничего общего со спортивной составляющей. Таких людей нужно идентифицировать и пожизненно запретить посещение стадионов.🤜🏿#KK #NoToRacism🤛🏻", — написал сенегальский центрбек.

«Scimmia di merda».

«Putain de singe».

«Fucking monkey».

Mi hanno chiamato così.

Questi soggetti non c’entrano con lo sport.

Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre.



🤜🏿 #KK #NoToRacism 🤛🏻



📸 @mattinodinapoli pic.twitter.com/mPz0vZJ5c0 — Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) October 4, 2021

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