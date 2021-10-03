Италия

Завершились два поединка чемпионата Италии.

В рамках седьмого тура чемпионата Италии Наполи отправился в гости к Фиорентине и добился победы со счетом 2:1.

Неаполитанцы пропустили в середине первой половины игры, но затем перевернули игру усилиями Инсинье и Ррахмани.

Фиорентина — Наполи 1:2

Голы: Мартинес, 28 — Лосано, 38, Ррахмани, 50

Фиорентина: Драговски — Одриосола (Бенасси, 77), Мартинес, Миленкович, Бираги — Пульгар (Торрейра, 65), Дункан (Мале, 77), Бонавентура (Кокорин, 77) — Кальехон (Соттиль, 57), Влахович, Гонсалес.

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй — Зелиньски (Элмас, 57), Фабиан Руис (Мертенс, 84), Замбо-Ангисса — Инсинье (Демме, 70), Лосано (Политано, 57), Осимхен (Петанья, 84).

Предупреждения: Бонавентура, Мартинес, Пульгар — Замбо-Ангисса, Руй

Рома, в свою очередь, принимала Эмполи на своем поле и добилась уверенной победы со счетом 2:0 благодаря голам Пеллегрини и Мхитаряна.

Рома — Эмполи 2:0

Голы: Пеллегрини, 42, Мхитарян, 48

Рома: Руй Патрисиу — Карсдорп, Смоллинг (Рожер, 90), Манчини, Винья (Калафьори, 84) — Мхитарян (Залевски, 90), Верету, Пеллегрини, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 85), Дарбо (Кристанте, 64) — Абрахам.

Эмполи: Викарио — Стоянович, Романьоли, Вити, Маркицца — Хендерсон (Штулац, 70), Бандинелли (Хаас, 46), Журковски (Байрами, 46), Риччи — Ди Франческо (Кутроне, 70), Пинамонти (Манкузо, 29).

Предупреждения: Манчини, Дзаньоло — Риччи, Хаас, Стоянович