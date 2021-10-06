Италия

Новые переговоры запланированы на конец октября этого года.

Наполи стал на шаг ближе к подписанию нового соглашения со своим лидером Лоренцо Инсинье, который выступает на позиции вингера.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, руководство неаполитанцев готово улучшить свое финансовое предложение 30-летнему итальянцу, повысив его годовой оклад до 4 миллионов евро.

Новые переговоры между Наполи и Инсинье запланированы на конец этого октября, по итогам которых стороны могут окончательно согласовать условия нового соглашения.

Напомним, что нынешний контракт Лоренцо Инсинье с неаполитанцами истекает летом 2022 года — предстоящей зимой итальянец уже сможет вести переговоры с другими клубами по переходу на правах свободного агента в конце сезона.