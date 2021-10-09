Италия

Причина в зарплате футболиста.

В последнее время в СМИ ходит много слухов относительно возвращения Поля Погба в Ювентус.

Тем не менее, трансфер француза в стан "Старой синьоры" маловероятен по причине высокой зарплаты футболиста. Погба просит 15 миллионов евро с учетом вычета налогов — такая сумма является неподъемной для боссов туринского клуба.

Более того, Ювентус переключил свое внимание на хавбека Монако Орельена Тчуамени. 21-летний футболист соответствует игровым требованиям Аньелли, а также не имеет таких высоких требований касаемо заработной платы, сообщает Tuttosport.

Напомним, контракт Погба с Манчестер Юнайтед рассчитан до лета 2022 года и стороны до сих пор не договорились о продлении соглашения.

Ранее, сам Погба не стал опровергать возможное возвращение в Турин.