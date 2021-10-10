Италия

Туринский клуб хочет усилить полузащиту и нападение.

Туринский Ювентус под руководством Массимилиано Аллегри далеко не самым лучшим образом начал сезон на внутренней арене, поэтому уже сейчас ищет возможности для усиления собственного состава и дальнейшего поддержания конкуренции с остальными претендентами на чемпионский титул.

Как сообщает итальянский журналист Джованни Альбанезе из La Gazzetta dello Sport, у "зебр" даже имеются конкретные варианты для рассмотрения уже в ближайшие трансферные кампании.

Полузащитник французского Монако Орельен Тчуамени и нападающий Фиорентины Душан Влахович заинтересовали скаутов туринского клуба, и они обратились к руководству команды с рекомендацией к приобретению данных исполнителей.

По большому счету, единственное, что реально может остановить Ювентус в желании приобрести данных исполнителей, является их крайне высокая стоимость на трансферном рынке, что обусловлено рядом успешных выступлений, а также юным возрастом, дающим определенный потенциал к дальнейшему развитию.

21-летний французский центральный полузащитник может обойтись желающим приобрести его командам в 35 млн евро, а за сербского форварда аналогичного возраста "лилии" просят не менее 75 млн евро.

В текущем сезоне Тчуамени отыграл 15 матчей и забил два гола, в то время как Влахович за восемь игр справился с оформлением шести результативных ударов, а также отдал одну голевую передачу.