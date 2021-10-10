Италия

Футболист в ближайшее время не поможет команде.

Центральный защитник Аталанты Берат Джимсити получил перелом предплечья в поединке сборной Албании в рамках отбора на чемпионат мира против Венгрии.

Футболист вышел в стартовом составе Албании, однако был заменен уже на 30 минуте на Федерика Весели.

Еще неизвестно, насколько тяжелый перелом получил центрбек, однако Sky Sports утверждает, что он будет отсутствовать как минимум один месяц.

У Аталанты на данный момент перебывают в лазарете: Рафаэль Толой, Робин Госенс и Маттео Пессина. К ним добавился и Джимсити.

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