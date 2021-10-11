Италия

Полузащитник мог выбрать Серию А, вместо Бундеслиги.

Летом 2020 года трансфер центрального полузащитника Джуда Беллингэма из английского Бирмингема в дортмундскую Боруссию за 23 млн евро стал громким поводом для общественной дискуссии.

С момента начала своих выступлений в стане "шмелей", футболист провел уже 57 матчей, забив шесть голов и отдав девять результативных передач, что позволило ему в возрасте 18 лет стать одним из ключевых футболистов своей команды.

Однако, судьба англичанина могла сложиться и иным образом.

Согласно высказыванию спортивного директора лондонского Тоттенхэма Фабио Паратичи, который в момент перехода Беллингэма в немецкую Бундеслигу занимал аналогичную должность в туринском Ювентусе, рассказал о том, что игрок мог оказаться и в стане "зебр" по итогам той трансферной кампании.

"Джуд Беллингэм был в шаге от того, чтобы присоединиться к Ювентусу год назад. Он даже приехал в Турин на пару дней, а сделка была практически завершенной.

Однако, Джуд в итоге выбрал Бундеслигу в качестве своего пути, поэтому перешел в Боруссию из Дортмунда", — подытожил футбольный функционер.

Отметим, что с момента начала выступлений за "шмелей", трансферная стоимость Беллингэма лишь растет в своем значении, и на данный момент желающим заполучить игрока клубам будет необходимо выплатить Боруссии Д за него сумму от 70 млн евро.