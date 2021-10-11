Португальский футболист может перебраться в Серию А.
Бернарду Силва, getty images
11 октября 2021, 22:59
Ювентус продолжает работать на трансферном рынке в поиске футболистов для усиления состава в ближайшее время.
Как сообщает Calciomercato, туринский клуб обратил внимание на полузащитника Манчестер Сити Бернарду Силву.
Источник утверждает, что "Старая синьора" уже сделала запрос пол португальскому футболисту.
Контракт Бернарду Силвы с Манчестер Сити действителен до лета 2025 года.
Напомним, что Барселона и Атлетико также интересуются Бернарду Силвой.