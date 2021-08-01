Англия

Горожане планируют продать португальца из-за перехода Джека Грилиша.

Португальский полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает британское издание The Telegraph, португальский вингер может покинуть "горожан" уже нынешним летом из-за потенциального перехода в стан "голубых" полузащитника Астон Виллы Джека Грилиша.

Сообщалось, что Астон Вилла согласилась продать полузащитника Джека Грилиша за 120 миллионов евро. К слову, из-за данного перехода Ман Сити планирует расстаться с Рахимом Стерлингом.

Стоит отметить, что контракт Бернарду Силвы с Манчестер Сити действителен до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Зинченко приступил к тренировкам в Манчестер Сити.

