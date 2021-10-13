Италия

Голкипер Милана пропустит не менее двух месяцев.

Голкипер Милана Майк Меньян попал в лазарет команды Пьоли.

Французский голкипер в ближайшее время перенесет операцию на запястья, после полученной травмы и не поможет своей команде до конца текущего года, сообщает Gazzetto dello Sport.

По самым оптимистическим прогнозам Меньян сможет вернуться на поле не раньше середины декабря, однако существует немалая вероятность, что календарный год для футболиста окончен.

Ранее сообщалось, что Милан начал переговоры с Миранте после травмы основного вратаря.