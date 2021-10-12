Италия

"Россонери" хотят подписать опытного голкипера свободным агентом.

Милан намерен укрепить вратарскую позицию и готов предложить контракт опытному голкиперу Антонио Миранте.

Как сообщает Sky Sport Italia, руководство "россонери" уже начало переговоры с Миранте и рассматривает его в качестве замены травмированным Майку Меньяну и Алессандро Плиццари.

Меньян рискует пропустить около месяца после операции на запястье, а Плиццари будет находиться в лазарете до января, поэтому единственным голкипером в распоряжении тренерского штаба остается Чиприан Тэтэрушану.

Миранте находится в статусе свободного агента с июля этого года, когда истек его контракт с Ромой. Ранее в услугах 38-летнего стража ворот были заинтересованы Специя и Венеция.