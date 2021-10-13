Италия

Бразилец может поменять футбольное гражданство.

Защитник Ромы Роджер Ибаньес рассказал о том, что хотел бы сыграть за сборную Бразилии на минувшей Олимпиаде, а также заявил о возможности представлять сборную Италии.

"Моуриньо знал, как сильно я хотел сыграть на Олимпиаде, но я бы в этом случае пропустил предсезонную подготовку. Я бы поехал, тем более мы выиграли золотые медали, но Рома решила, что мне лучше было остаться, и это нормально.

Я родился в Бразилии и чувствую себя бразильцем. Я хотел бы играть за "селесао", но у меня также есть итальянский и уругвайский паспорта, поэтому я готов выслушать предложения.

Я общался с "бразильцами" из сборной Италии. Толой – мой друг, я на него равнялся, когда был в Аталанте. Посмотрим, что произойдет", – рассказал Ибаньес в интервью Corriere dello Sport.

В текущем сезоне Ибаньес провел 11 поединков в футболке Ромы, отличившись одним голом.