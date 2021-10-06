Италия

Футболист может остаться в Риме.

Руководство Ромы готовит новый контракт для ключевого защитника команды Джанлуки Манчини.

Агент футболиста общается с боссами "волков" по продлению контракта футболиста. Основное условие футболиста и его представителя — увеличение зарплаты.

Сообщается, что на данный момент Манчини получает по контракту 2 миллиона евро за сезон. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, Манчини перешел в Рому в 2019 году за 21 миллион евро и бонусы. В текущем сезоне на его счету 10 матчей во всех турнирах и один гол.

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