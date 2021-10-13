Италия

Француз не поможет Милану в ближайшее время.

Защитник Тео Эрнандес будет вынужден пропустить ближайшие матчи Милана из-за болезни.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, Эрнандес вернулся из расположения сборной Франции, с которой он стал победителем Лиги наций, и сдал положительный тест на коронавирус. Защитник чувствует себя хорошо, но в ближайшее время должен будет находиться на самоизоляции.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 9 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что голкипер Милана Майк Меньян может пропустить остаток этого года после операции.