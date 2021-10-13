Италия

"Россонери" близки к завершению трансфера голкипера.

Голкипер Антонио Миранте прибыл в расположение Милана для прохождения медосмотра, сообщает портал SempreMilan.

"Россонери" решили обратиться к услугам Миранте после того, как на длительный срок выбыл основной голкипер Майк Меньян. После прохождения медосмотра 38-летний вратарь должен поставить подпись под годичным контрактом с миланским клубом с возможностью продления еще на один сезон.

Миранте находился в статусе свободного агента с июля этого года, когда закончился его контракт с Ромой. В минувшем сезоне Серии А итальянец провел 13 поединков в составе "джаллоросси".

Ранее сообщалось, что Меньян может оказаться в лазарете до конца этого года.