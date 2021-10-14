Ценник на футболиста скоро пересмотрят.
Федерико Кьеза, Getty Images
14 октября 2021, 12:37
Вингер туринского Ювентуса и сборной Италии Федерико Кьеза станет самым дорогим футболистом Италии.
Сообщается, что вскоре ценник на футболиста будет пересмотрен и он будет стоить около 100 миллионов евро.
Несмотря на то, что порталы Wallabies и CIES оценивают Кьезу от 72,9 млн до 88,3 млн евро, но Ювентус вряд ли продаст его за такую сумму.
Кьеза забил 16 голов и отдал 11 голевых передач с тех пор, как перешел в Ювентус из Фиорентины за 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов.
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