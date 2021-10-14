Италия

Ценник на футболиста скоро пересмотрят.

Вингер туринского Ювентуса и сборной Италии Федерико Кьеза станет самым дорогим футболистом Италии.

Сообщается, что вскоре ценник на футболиста будет пересмотрен и он будет стоить около 100 миллионов евро.

Несмотря на то, что порталы Wallabies и CIES оценивают Кьезу от 72,9 млн до 88,3 млн евро, но Ювентус вряд ли продаст его за такую сумму.

Кьеза забил 16 голов и отдал 11 голевых передач с тех пор, как перешел в Ювентус из Фиорентины за 50 миллионов евро плюс 10 миллионов евро в виде бонусов.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.