Италия

Представляем вашему вниманию большое интервью The Guardian с легендарным форвардом Ромы и сборной Италии Франческо Тотти.

Франческо Тотти — футбольная глыба не только Ромы и Италии, но и всего мира. Он провел 25 лет в одной команде, всегда отказывая более статусным клубам в трансфере, что не может не вызывать уважение. Напористый, характерный футболист, который всегда был неуступчив и одновременно технически одаренный — именно таким Ческо запомнился всем любителям футбола.

В большом интервью Император Рима порассуждал на предмет вопросов "а что, если" в своей карьере, а также рассказал, каким видит современный футбол и чего он никогда не позволит своему сыну.

Однажды, Диего Марадона назвал Тотти "лучшим игроком из тех, кого когда-либо видел", но за все годы своей карьеры форвард выиграл лишь одну Серию А, а также по два Кубка и Суперкубка Италии.

"Сидеть сейчас и думать о сожалениях — это не мое. Я сделал все, что было в моих силах и выиграл все, что смог",- считает экс-футболист.

В своей автобиографии под названием "Гладиатор", которая недавно вышла в свет, Тотти говорит, что празднование Скудетто с Ромой значит для него гораздо больше, чем победный чемпионат мира-2006.

"Меня называют сумасшедшим — это отчасти так. Чемпионат мира — это вершина любого футболиста, но это больше касается тех, кто выигрывает титулы каждый год, как игроки Ювентуса, нежели нас — тех, кто мало что выигрывал.

Город, в котором вы родились — всегда самый красивый. Это у каждого человека в крови — место, в котором ты родился, привлекает по своему. Может, Рим и в действительности самый красивый город? Я не знаю. В конце концов, мы все одинаковые."

Таких как Тотти в Италии называют Бандер — футболист, чья преданность клубу настолько сильна, что он становится его живым олицетворением. По мере того, как в футбол вливались в большие деньги, такие явления стали более редкими.

"Я начинал в другое время. Мы играли в футбол из любви и ради болельщиков. Мы были привязаны к нашим фанатам. Играть за команду, за которую ты болел с самого детства, а потом быть ее капитаном — это не мелочь. Нужно соответствовать. Но сравните прежний футбол и нынешний. Сейчас это бизнес. Футболист пойдет туда, где сможет больше заработать.

Мне предлагали перейти в Милан, когда они только выиграли Серию А. Но я всегда принимал решение самостоятельно. Даже если бы родителей устроило предложение боссов "россонери" — я бы не перешел туда",- говорит Тотти.

Но самым трудным испытанием для Тотти стало лето 2006 года. Только выиграв чемпионат мира, футболист приближался к своему 30-летию, и на него вышел Реал. В 2001 году они уже связывались с руководством "джалоросси", однако те ответили отказом сразу, чтобы не искушать молодого Тотти.

"Конечно я думал об этом. У меня было очень много времени на размышления. Однако, когда твое сердце говорит тебе остаться — ты не можешь поступить иначе.

По правде говоря, Реал — единственная другая команда, за которую я мог бы играть. Опыт в другой стране, в другом чемпионате мог бы стать прекрасным приключением для меня, для моей семьи.. Но я считаю, что невозможно ошибиться, если ты принимаешь головой важное решение. В тот момент я думал не только сердцем, но и головой."

Тотти, как и многие люди, верит в судьбу, однако он не фаталист. "Да, нас ждет судьба, но мы вправе от нее что-то требовать и пытаться изменить.",- заявил Франческо.

Это очень похоже на рассуждения Джанлуиджи Буффона, с которым Тотти дружит с 14 лет. Они познакомились в игре за детские команды Италии и с тех пор не прерывали связь. Хоть они и родились в разных частях страны, однако, по заявлению самого Императора, они росли на одной улице.

Весной 2017 руководство Ромы сообщило футболисту, что его время в клубе истекло. Это был серьезный удар для Тотти, который хотел продолжать играть в футбол. Как говорит сам футболист, он бы хотел быть таким как Буффон — играть до глубокой старости.

"Никогда не хочется останавливаться. Не буду лукавить, поначалу я воспринял эту информацию не очень хорошо. Однако со временем я убедил себя, что это верное решение."

Прямо сейчас Тотти занимается скаутингом — футболист открыл свое агентство по поиску и управлению молодыми футболистами. Конечно, у Ческо постоянно спрашивают, не хотел бы он передавать свой опыт молодому поколению, однако каждый такой вопрос вызывает одну и ту же реакцию — бурное негодование.

"Никаких уроков! Есть вещи, которые либо заложены в вас, либо нет. Конечно, решимостью и самопожертвованием можно достичь определенных целей, однако трудом талант не приобрести. Невозможно трудом заработать талант."

В конце разговора мы нащупали ту самую тему, которая для Тотти — табу. Он никогда не позволит своему сыну обыграть его в пинбол.

"Вещи нужно зарабатывать. Я никогда ему не поддамся — иначе он не научится трудиться!" — воскликнул экс-футболист.

В ходе всей беседы на лице Франческо проскальзывала нотка сомнения в том, верно ли он поступил, отказавшись от предложения Реала... Верно ли с ним поступил клуб, не предложив сходу место в руководстве команды... Однако, с оглядкой на карьеру, Тотти все равно убеждает себя в том, что ему не о чем жалеть, а судьба была к нему более чем благосклонна. Судьба, которая сделала его Императором Рима на долгие годы вперед.

По материалам The Guardian, перевод: Владимир Максименко, Football.ua