Испания

Представляем Вашему вниманию интервью Иньяки Уильямса — рекордсмена Атлетика и живой легенды клуба.

1 октября 2021 года — исторический день для Вильямса и всего баскского футбола. Форвард сыграл 203 матча подряд в Ла Лиге и стал абсолютным рекордсменом по количеству подряд сыгранных матчей.

Представляем Вашему вниманию интервью этого "железного парня", который рассказал о периоде своего становления, а также о родителях, без силы и воли которых невозможна была бы эта история.

"Однажды, мы сидели дома в Бильбао, смотрели телевизор. Мама что то сказала, но я не придал значению и переспросил вновь. Мама сказала: "Хорошо, настал момент рассказать вам кое-что обо мне и папе". Услышанное дальше меня поразило. Знаете, как что-то киношное, но оно случилось с твоими родителями."

В этот момент Иньяки остановился и перевел дыхание. В тот день ему было 20, он уже играл за Атлетик и его просили рассказать историю семьи. Он не мог этого сделать, ведь до конца не знал, пока его мама Мария не поведала ему все.

Она рассказала, как их семья покидала Гану. Вместе с другими беженцами они пересекали Сахару без еды и воды. Рассказывала о тех, кто умер переходя пустыню, на чьем месте могли быть они с отцом. О том, как они попали в Мелилью, перелезая через заградительную сетку, где их с Феликсом арестовали. Их семье повезло, их адвокат помог им перебраться в Бильбао, где родился сам Иньяки.

"Услышав рассказ моих родителей — еще сильнее хочется бороться, чтобы вернуть им все то, чего они себя лишили ради меня. Они рисковали жизнью — я перед ними в неоплатном долгу, но я стараюсь дать им такую жизнь, какую они хотели дать нам",- такими словами Вильямс описал ощущения от сыгранного рекордного 203 матча без перерыва в составе Атлетика.

"Возможно, вы видели в новостях тогда, как люди бегут из Африки, однако мало кто знает подробности. Не знал и я. Мама всегда избегала подобных вопросов, считая меня маленьким и полагая, что мне будет тяжелее заниматься футболом.

Подробности вроде таких: я не знал, что Сахару они пересекли пешком. Я знал, что у отца проблемы со стопами, но не знал, что из-за пешего перехода пустыни при 50 градусах. Люди падали, их хоронили. Людей переправляли торговцы, но потом выгоняли их на пол-пути. Люди не знали, что их ждет. Не знала и мама, она была беременна мной и говорила: "Я бы осталась, если бы знала, что нас ждет".

Когда родителей задержала полиция, то адвокат в тюрьме им сказал: "Единственный шанс получить политическое убежище — сказать, что вы из воюющей страны". Мои родители порвали свои ганские документы, сказали, что мы из Либерии и оказались в Бильбао".

Вильямс улыбается. Футболист называет Бильбао своей судьбой. Ведь там он постучался в Атлетик, а ему открыли. Он очень гордится городом и считает, что это все было предначертано судьбой.

Футболист получил свое имя в честь Иньяки Мардонеса — священника, который стал опекуном их семьи, а затем — крестным отцом ребенка.

У Иньяки Вильямса есть брат, Нико, младше его на 8 лет. Для него будущая звезда Атлетика стал почти отцом. Феликса не было в семье 10 лет — он был в Лондоне, работая охранником, билетером на стадионе Челси, уборщиком в закусочных, строителем. Мама также работала на двух, иногда трех работах одновременно. Их родители выполняли такую работу, за которую не взялся бы ни одни коренной испанец.

В конечном итоге он стал футболистом. Первое воспоминание Вильямса — в пять лет его позвал играть парень по имени Хаби. В какой то момент Иньяки даже стал арбитром в любительских лигах, где платили 10 евро за матч. Уже в 18 лет он стал профессиональным футболистом, а в 20 лет дебютировал за Атлетик.

"Я знал, что это поможет нашей жизни. Это был чуть-ли не единственный способ вернуть отца из Лондона, дать своему брату настоящего папу, о котором он мечтал. Я мечтал быть футболистом, но еще больше мечтал воссоединить семью".

Вильямс был всего вторым темнокожим футболистом, сыгравшим за Атлетик и первым, кому удалось забить за команду. Его брат Нико также хочет пойти по стопам брата и стать звездой Атлетика. Братья понимают весь символизм этого и гордость клуба за их успехи не меньше.

"Атлетик сделал для меня очень много хорошего, а я надеюсь, что отплатил им своей игрой за это. Футболисты зачастую молчат, но я думаю, что это к лучшему. Важно говорить лишь тогда, когда действительно можешь донести свою мысль."

Также Вильямс затронул тему расизма в футболе, ведь сам не раз сталкивался с ней. Ему и его брату приходилось нелегко.

"Я считаю, что общество меняется. Люди стали более открытыми, процессы миграции позволяют видеть в странах большее разнообразие. Мы это уже можем видеть в сборных Англии и Франции — там много темнокожих футболистов. Мы хотим, чтобы люди привыкли видеть разных футболистов в сборных.

Гана неоднократно выходила на меня, пытаясь убедить играть за их сборную. Тем не менее, я благодарен Испании и Бильбао за то, кем я стал. Я уважаю свои семейные корни, но ощущаю себя баском и не смогу их обмануть. Нет, мне нравится Гана, их культура, кухня и традиции, но моя культура здесь. Я думаю, было бы неправильно занять место того, кто действительно чувствует себя ганцем."

Атлетик — неофициальная национальная сборная. Футболисты горячо поддерживают команду, а клуб поддерживает игроков. Суперкубок-2020/21 стал всего лишь вторым трофеем за последние 35 лет. Футболист понимал, что одна игра может изменить все, и не важно какая — сотая или двухсотая подряд.

Последний раз футболист не смог выйти на поле 17 апреля 2016 года — тогда Юри Берчиче нанес травму лодыжки Вильямсу на тренировке. С тех пор ни Вальверде, ни Зиганда, ни Бериццо, ни Гаритано, ни Марселино не оставляли его в запасе.

"Врачи говорят, что это невозможно повторить. Спасибо моим родителям за мои гены: я не знаю, что это, но они внутри меня. Конечно, я бы солгал, если бы сказал, что никогда не играл с болью или на уколах. Но ведь я был нужен своим наставникам!

Лишь недавно я задумался о рекорде. Оставалось три игры и я начал думать: "Сейчас что-то случится, и я все потеряю". Вы так думаете до тех пор, пока не получаете это. Судьба предначертана. Я мечтал стать частью Атлетика. Множество людей отдали бы все ради этого. Я могу сказать родителям "мы сделали это" — сделали все, чтобы с гордостью носить футболку Атлетика".

Теперь очередь за Нико. Иньяки начал свою историю 7 лет назад, а у его брата есть все возможности. Он уже успел дебютировать за Атлетик 28 апреля, выйдя на замену в матче против Вальядолида. Парню всего 19 лет и, быть может, он еще побьет рекорд своего старшего брата.

The Guardian