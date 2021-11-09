Италия

Сергей Шевченко — об игроке, который теперь радует не только болельщиков Милана

Одним из героев решающих матчей Лиги наций стал Тео Эрнандес. Именно он стал автором гола на последних минутах в сумасшедшем полуфинале с Бельгией, а в финальном поединке с Испанией отдал результативную передачу на Мбаппе, который вывел Францию вперёд (не будем сейчас о судейской трактовке данного эпизода). Тео мог отличиться самостоятельно ещё при 0:0, но мяч после его удара угодил в перекладину испанских ворот.

Удивительно, что настолько активный и полезный игрок проводил всего-навсего второй и третий матчи за сборную. Эрнандес не так уж молод, недавно ему исполнилось 24 года, а на высоком уровне он играет уже несколько лет (даже если ограничиваться лишь миланским периодом), но Дешам вызвал его только этой осенью, и жалеть тут можно лишь о том, что Тео не вызывался раньше. Похоже, справедливость восторжествовала, и это повод присмотреться к левому защитнику Милана.

Семейное дело

Биография у Тео Эрнандеса неординарная. Чего стоит хотя бы тот факт, что в финале Лиги наций он вполне мог бы находиться по другую сторону баррикад. Его детство и юность прошли в Испании, основным языком стал испанский, да и как футболист он сформировался в этой стране.

Причиной тому была игровая карьера отца – Жана-Франсуа Эрнандеса, француза с испанскими корнями (отсюда такая фамилия), который тоже был профессиональным игроком. Эрнандес-отец запомнился выступлениями за Тулузу и Марсель, а в конце 1990-х перебрался в Мадрид, где играл за Райо Вальекано и Атлетико, вылетевший тогда в Сегунду. Ещё в Марселе у него родились двое сыновей, Лукас и Тео. Увы, росли они уже без отца, который бросил семью ради романа с телезвездой и уже не принимал никакого участия в воспитании детей. Все тяготы легли на плечи матери, француженки Лоренс Пи. Она, к счастью, не препятствовала занятиям в футбольной секции, благо оба сына с младых лет проявили таланты.

"Молодёжная" часть биографии двух братьев совпадает: первые шаги в команде Райо Махадаонда, затем – школа мадридского Атлетико. Разница наметилась уже после выпуска, когда старший на полтора года Лукас заиграл в основе "матрасников", а вот Тео отправился за игровой практикой в Алавес, где, к слову, был неплох: команда с его непосредственной помощью забралась в финал Кубка Испании, а сам Эрнандес забил эффектный мяч Барселоне, что, впрочем, не спасло от поражения 1:3.

Перспективным крайком заинтересовался сам Реал, что шло вразрез с неписаной договорённостью мадридских грандов не переманивать игроков друг у друга. Исключением стал Тео Эрнандес (Маркос Льоренте уйдёт в обратном направлении чуть позже), который так нравился Зидану, что "сливочные" заплатили 26 млн евро – на два больше, чем следовало, чтобы понизить напряжённость между клубами. Другой вопрос, что молодой защитник стал жертвой привязанности Зидана к ветеранам. Основным был Марсело, подвинуть которого тогда было малореально. Тео разжился титулами, пребывая на скамейке запасных, поиграл в аренде за Реал Сосьедад и принял решение сменить обстановку.

В нужное время в нужном месте

Летом 2019 года "папарацци" застукали на Ибице самого Паоло Мальдини. Технический директор Милана приехал на знаменитый курорт не ради отдыха. Его целью были переговоры с молодым игроком из Реала. Два левых защитника быстро нашли общий язык. "Мне необходимо было играть, и встреча с Мальдини поменяла моё мышление", – вспоминал Тео.

Новичок пропустил межсезонье из-за травмы и дебютировал в конце сентября, причём сразу в миланском дерби. Уже к следующему матчу Эрнандес занял место в основе, которое не отдаёт до сих пор. Это была любовь с первого взгляда. Тео был хорош даже в безнадёжной команде Марко Джампаоло и тем более впечатлял, когда "россонери" при Стефано Пьоли начали своё возрождение. Достаточно взглянуть на статистику: 6+5 в первом сезоне и 7+6 во втором – блестящие показатели для игрока фланга обороны.

Тео заслуженно считается одним из лидеров Милана. "Гадзетта" и прочие спортивные издания регулярно ставили ему высокие 7-8 баллов, а по средней оценке Whoscored он попал в топ-10 игроков Серии А за сезон-2020/21. Если говорить о наиболее впечатливших матчах, то можно выделить дубли в ворота Пармы и Торино (те самые 7:0 на туринском Олимпико в мае этого года), но особенные восторги были после зрелищного (3:2) матча с Лацио в конце декабря прошлого года, когда Тео доминировал на своём фланге и забил решающий мяч в компенсированное время. Особая тема – миланское дерби годичной давности, когда дуэли Эрнандеса и Хакими напоминали битвы супергероев. СМИ тогда именовали обоих лучшими крайними защитниками мира, и в этом не было особого преувеличения.

Новый латераль чемпионов

Стиль игры Тео невозможно спутать с кем-либо другим. Он любит подхватывать мяч на своей половине и тащить его далеко вперёд, но не останавливается на этом, а смело бежит дальше, в штрафную соперника. Эти фирменные подключения дали Милану не один гол – Эрнандес не особо жадничает с передачами, но всё-таки предпочитает завершать атаки ударами по воротам, благо его голевому чутью могут позавидовать иные форварды. Залог успеха – потрясающая физическая готовность, умноженная на качественную технику и умелое принятие решений. Немного характерной статистики: в прошлом сезоне Эрнандес занял четвёртое место среди игроков Серии А (и первое среди защитников) по количеству успешных обводок, а по количеству фолов на нём попал в топ-10.

Конечно, есть и недостатки. Тео порой не хватает концентрации у своих ворот. Он не настолько ярок, когда его вынуждают обороняться (пример – недавняя игра с Ливерпулем), имеется определённая несдержанность, которая выражается в обилии жёлтых карточек или в удаление, как было уже против Ромы. Тем не менее, поразительным был столь долгий игнор такого игрока со стороны Франции. Вероятно, причиной тому – история из 2017 года, когда Эрнандес, едва перейдя в Реал, отказался от вызова в сборную U-21, чтобы сосредоточиться на клубе. Похоже, французы затаили обиду. У них с этим строго: достаточно вспомнить, сколько лет игнорировали Бензема.

Тема национальной сборной – особенная для братьев Эрнандесов. Оба выступали за французские "молодёжки", но имели шансы выбрать Испанию, ставшую им домом. Старший, Лукас, едва не получил вызов в "селексьон" весной 2018 года, но его своевременно заиграла Франция. Выбор Лукаса, который вдобавок завоевал титул чемпиона мира, повлиял и на будущее Тео. Если в 2017 году, как тогда писала Марка, он склонялся к испанской сборной, то в 2019-м уже расставил приоритеты: всё-таки историческая родина, а вариант с Испанией рассмотрит лишь в случае полного отсутствия интереса со стороны Франции. Та долго тянула, но и второго Эмерика Ляпорта из Тео не получилось. Накануне сентябрьских матчей квалификации один из лучших игроков Серии А оказался в заветном списке. Чуть позже, в Лиге наций Эрнандесы воссоединились на уровне сборных.

Любопытно, что Дешам использует Тео в схеме, отличающейся от клубной. Франция перестроилась на 3-4-1-2, где фланги закрывают два латераля. Похоже, новая роль гармонично сочетается с манерой игры Эрнандеса, который ещё смелее подключается в атаки. Это проявилось в матчах с Испанией и Бельгией, когда связку Мбаппе и Бензема поддерживал врывавшийся слева Тео, фактически становившийся крайним нападающим. Теперь у новичка сборной есть не только первый гол, но и первый трофей на этом уровне. Показательно, что нынешнюю Францию тяжело представить без долго не вызывавшегося Бензема. Не стоит удивляться, если ещё одним незаменимым игроком для неё станет Тео Эрнандес.