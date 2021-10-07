Братья вписали свои имена в историю национальной команды.
Игроки сборной Франции, Getty Images
07 октября 2021, 22:38
Сборная Франции в настоящее время встречается с Бельгией в полуфинальном матче Лиги наций.
В стартовом составе команды Дидье Дешама вышли двое братьев — защитники Тео и Лукас Эрнандесы.
По информации пресс-службы турнира, футболисты стали первыми братьями, которые вышли на поле в стартовом составе сборной Франции с 1932 года. До Эрнандесов свои имена в историю вписали Жан и Люсьен Лорены.
Также это первые братья, включенные в состав французской национальной команды с 1974 года после Эрве и Патрика Ревелли.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия — Франция.