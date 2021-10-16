Италия

Наставник поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри рассказал о подготовке ко встрече с Ромой.

"Матчи между Ювентусом и Ромой всегда получаются отличными и часто со скандалами. У них теперь есть Моуриньо, который придал команде характера. Они нас опережают, мы должны набирать очки, чтобы не отставать в чемпионской гонке.

Сегодня я впервые увидел команду в полном составе. Европейцы вернулись в среду и четверг, в южноамериканцы прибыли вчера. Посмотрим, что у нас получится, определюсь с составом утром.

Мората уже тренировался сегодня, но его выход на поле еще может нести риски. Дибала пока абсолютно не готов. Ему еще потребуется неделя, не больше 10 дней.

Моуриньо как тренер выиграл много, я его очень уважаю. Рад, что тренер такого класса вернулся в Италию", – приводит слова Аллегри портал Football Italia.

Матч Ювентус – Рома в 8-м туре Серии А состоится в Турине в воскресенье, 17 октября.