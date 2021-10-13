Италия

Сергей Шевченко — о проблемах туринского гранда и способах их решения

Начало сезона получилось для Ювентуса необычно сложным. За четыре стартовых тура "бьянконери" набрали всего лишь два очка и оказались, буквально, в зоне вылета. Любые скидки на невезение либо тяжёлый календарь лишь в малой степени оправдывают такие результаты, ведь мы говорим об одном из фаворитов Серии А, куда вернулся тренер-победитель Массимилиано Аллегри.

Кроме того, Юве до сих пор не отошёл от года под руководством Андреа Пирло. Доверие неопытному тренеру возымело более масштабные последствия, чем неудачное выступление в прошлом сезоне. Плюс, разумеется, внезапный уход Роналду, сломавший всю предсезонную подготовку. Можно долго критиковать эгоизм Криштиану, который не вписывался в схемы Ювентуса, но индивидуально это футболист экстра-класса, чьё отсутствие ещё долго будет сказываться на игре команды в завершающей фазе.

Тем не менее, постепенно Ювентус оживает. Победы над Специей и Сампдорией были нервными, но всё-таки принесли жизненно важные шесть очков. Успехи в матчах с Челси и Торино – уже новый уровень готовности, там команда Аллегри сыграла прагматично, не дав соперникам ни малейшего шанса. "Старая синьора" шаг за шагом поднимается из глубин таблицы. За счёт чего она сможет навязать борьбу действующим лидерам?

Сначала – оборона

Акцентированная ставка нового-старого тренера – порядок в обороне. Одна из футбольных истин гласит, что научить команду защищаться проще, чем атаковать. К тому же, Аллегри никогда не слыл "куражным" наставником, предпочитающим искромётный футбол. Его стиль – аккуратные победы, когда не возбраняется отдать сопернику мяч и территорию.

Неудивительно, что восстановление былой силы Ювентуса начинается здесь – в линии, где до сих пор играет связка Бонуччи и Кьеллини, чью надёжность минувшим летом ощутила вся Европа. Джорджо в нынешнем Ювентусе впору называть играющим ассистентом тренера. По ходу матча с Эмполи, худшей игры "бьянконери" в начале сезона, камера выхватила Кьеллини, который общался с Аллегри на бровке. "Это не команда", – огорчённо качал головой защитник.

Куда важнее, что Кьеллини знает, как сделать команду из нынешнего Ювентуса. Одной из проблем туринцев стало минимальное количество харизматичных игроков. Это несравнимо с сезонами 2015-17 годов, когда за "бьянконери" играли Пирло с Видалем или, например, Манджукич. За минувшие годы Юве превратился в команду без лидеров – и здесь проявился негативный эффект Роналду, чьё пребывание в Турине выхолостило Ювентус, задвинуло его игроков в тень главной звезды. Тем не менее, осколки состава, игравшего в финале ЛЧ, должны стать опорой в сегодняшней непростой ситуации.

Настоящий ювентино

Наиболее проблемной линией Ювентуса за последние годы стала полузащита. "Бьянконери", вложившись в Роналду, потеряли качество в середине поля, набирая свободных агентов (Рабио, Рэмзи) либо относительно недорогую молодёжь (Бентанкур, Маккенни). Особая тема – громкий обмен Пьянича на Артура, от которого проиграли как оба игрока, так и оба клуба (за исключением бюджетов Ювентуса и Барселоны). В прошлом сезоне это проявилось как никогда явно: туринцы уступили центр поля даже в матчах с Порту.

Впереди долгий путь реабилитации. Аллегри экспериментировал в предсезонке, но сейчас остановился на 4-4-2 с Рабио на левом фланге. Такая схема предусматривает дополнительную нагрузку на двух центральных полузащитников, и особое значение приобретает главный летний новичок – Мануэль Локателли. Ювентус, будучи ограничен в средствах, долго торговал его у Сассуоло, тем более что ценник на игрока вырос после триумфального чемпионата Европы. Похоже, жалеть о тратах не придётся. Локателли чрезвычайно полезен: его умение продвигать мяч жизненно необходимо для конструктивного футбола, а точнейшие удары со средней дистанции во многом решили исход матчей против Сампдории и Торино.

Впечатляет желание, с которым играет Локателли. Это отличает новичка от партнёров по средней линии, впавших в анабиоз по ходу минувшего сезона. Пожалуй, Ювентусу не хватало качественных итальянских футболистов, которые по-особенному воспринимают туринский клуб. Для Буффона, Бонуччи, Кьеллини или даже Пирло игра за "Старую синьору" стала безоговорочной вершиной карьеры, пускай никто из них не был воспитанником "бьянконери". Идентичность Ювентуса необычайно сильна, она магически действует на большинство футболистов из Италии. Для построения новой успешной команды необходим костяк из хотя бы нескольких местных игроков, понимающих, какая это ответственность – носить футболку Юве.

Как вернуть Дибалу?

Впереди особые надежды на Пауло Дибалу, чьи лучшие сезоны прошли как раз под руководством Аллегри. Это были непростые три года для аргентинца, которого задвинул на второй план вездесущий Криштиану (хотя признаем, что у Сарри в целом удавалось их совмещать). К тому же, Дибале мешали травмы, слишком уж много времени он проводил в лазарете. Сейчас, когда Роналду покинул Турин, именно Пауло должен вернуть себе главную роль в атаке Ювентуса. Уж точно Аллегри, отлично знающий его потенциал, сделает для этого всё необходимое. Отсюда, в частности, капитанская повязка в матчах, где не играл Кьеллини.

Стартовые туры показали, что эти надежды имеют под собой основание. Дибала блестяще начал матч с Удинезе (гол + ассист) и забил эффектный мяч в ворота Сампдории. Другой вопрос, что в остальных матчах ему не хватало стабильности, а игра с генуэзцами быстро завершилась очередной травмой. Пауло снова вынужден пропустить несколько туров, под вопросом его участие в матче с Ромой уже после "сборной" паузы. От его здоровья по ходу этого сезона будет зависеть очень многое.

Заменить Дибалу будет крайне тяжело. Одним из лидеров нападения уже стал Федерико Кьеза, но это игрок совсем иного плана – резкий, напористый, тяготеющий к флангу. Дибала в свою очередь должен играть удобную для него роль второго форварда, "десятки" рядом с Моратой либо Мойзе Кином. Его точные удары и нестандартные передачи могут стать оружием Ювентуса, вернуть ему отсутствующую ныне атакующую мощь. По сути, нынешние 4-4-2 заточены под аргентинца, но, чтобы всё заработало, ему самому необходимо быть в лучшей форме.

Вывод

Списывать Ювентус по итогам нескольких туров было бы опрометчиво, тем более что команда Аллегри явно выздоравливает. Процесс это непростой, слишком уж многое развалил его предшественник, да и самому Массимилиано, не тренировавшему два года, необходимо адаптироваться к изменившейся Серии А: теперь даже середняки с аутсайдерами пытаются играть в атакующий футбол и совсем не боятся навязывать Ювентусу свой футбол. Отсюда такие проблемы с удержанием счёта – два-три года назад это получалось у "бьянконери" куда эффективнее.

Интрига на данный момент звучит так: сколько очков ещё потеряет Ювентус, прежде чем наберёт оптимальный ход, и будет ли это критично в гонке за "скудетто"? Уже в двух ближайших турах "зебры" сыграют против Ромы с Интером, и это очень показательные матчи для восстановления реноме главной команды Италии.

P.S. Внимательный читатель заметит, что мы ни слова не сказали о голкиперах, а ведь из-за вратарских ошибок Ювентус потерял очки в матчах с Удинезе и Наполи. Эта тема заслуживает отдельной статьи, поскольку в данном случае несколько шире проблем туринского гранда.