Италия

Футболист был заменен уже в первом тайме игры.

В рамках восьмого тура итальянский Серии А Милан дома добыл волевую победу над Вероной со счетом 3:2.

В первом тайме "россонери" были вынуждены провести замену. На 36 минуте Анте Ребича сменил Рафаэл Леау.

Как выяснилось после матча, форвард почувствовал боль в ноге, и, возможно, это проблемы с аххиллом. До игры у футболиста были боле в пятке.

В ближайшее время врачи Милана проведут медицинское обследование и выдвинут свою версию повреждения у хорвата.

На счету Ребича в текущем сезоне Серии А восемь матчей, в которых он забил один гол и отдал два ассиста.

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