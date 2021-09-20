Италия

Ребич стал первым игроком "россонери", которому удалось поразить ворота Ювентуса в трех играх кряду.

Туринский Ювентус в поединке четвертого тура итальянской Серии А на своем поле расписал мировую с Миланом (1:1). В этом противостоянии голом за "россонери" отметился нападающий Анте Ребич.

По информации OptaPaolo, Ребич стал первым футболистом в истории Милана, которому удалось поразить ворота "старой синьоры" в трех матчах чемпионата Италии подряд. Данная статистика ведется с момента введения трехочковой системы — с сезона-1994/95.

В нынешнем сезоне Ребич провел пять поединков, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

Ранее сообщалось, что Ювентус показал худший старт в Серии А с 1961 года.