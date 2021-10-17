Италия

Наставник "россонери" оценил победу в домашней игре.

Главный тренер Милана Стефано Пьоли прокомментировал волевую победу в Серии А над Вероной (3:2).

"Первый тайм — катастрофа. Нам пришлось мучиться, а не играть. С самого начала было очень непросто, но парни проявили характер. Отдам должное Вероне. Команда действительно была сильнее в первом тайме, выигрывала единоборства, действовала интенсивнее, подбирала отскоки. У нее было больше опасных моментов.

Во втором тайме нам нужно было прибавлять, и команда проявила зрелость. А после и вовсе заиграла хорошо. Зрелость и стабильность – вот что нам необходимо. Если хочешь замахнуться на большой успех, нужно сперва разобраться с мелочами.

Милан собрал хороший и дееспособный состав, и вчерашняя игра — полное этому доказательство. Ведь даже при таком количестве потерь ключевых игроков я смог выпустить команду, которая сумела побороться. Это очень важная победа, заслуженные три очка", — сказал специалист.

Видео голов и обзор матча Милан — Верона можно смотреть на Football.ua,