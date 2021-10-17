Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи Серии А.

В рамках восьмого тура итальянской Серии А Милан чудом сумел избежать поражения в домашнем поединке против Вероны, уступая по ходу встречи со счетом 0:2.

Подопечные Стефано Пьоли дважды пропустили по ходу первого тайма, однако после перерыва сумели вернуть инициативу в свои руки, оформив сразу три взятия ворот после перерыва.

Обзор матча:

Милан — Верона 3:2

Голы: Жиру, 59, Кессье, 76, Гюнтер, 78 (авт.) — Капрари, 7, Барак, 24

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Романьоли, Томори, Балло-Туре — Кессье, Беннасер (Ибрагимович, 77) — Салемакерс (Кастильехо, 46), Мальдини (Крунич, 46), Ребич (Рафаэл Леау, 36) — Жиру (Тонали, 82).

Верона: Монтипо — Казале, Гюнтер, Чеккерини (Шутало, 46) — Фараони, Илич, Велозу (Тамез, 60), Лазович (Канчельери, 79) — Барак, Калинич (Лазанья, 64) — Капрари (Симеоне, 60).

Предупреждения: Балло-Туре — Чеккерини, Калинич, Казале, Велозу.