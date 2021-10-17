Италия

"Красно-синие" выиграли со счетом 3:1.

В матче 8-го тура Серии А Кальяри одержал домашнюю победу над Сампдорией со счетом 3:1.

Дублем в составе "островитян" отличился Жоао Педро, еще один гол в свой актив записал Мартин Касерес, а гол престижа у генуэзского клуба забил Мортен Торсбю.

Кальяри – Сампдория 3:1

Голы: Жоао Педро, 4, 90+4, Касерес, 74 – Торсбю, 82.

Кальяри: Краньо – Касерес, Годин (Чеппителли, 58), Карбони, Ликояннис – Нандес, Стротман, Марин, Далберт (Дейола, 11) – Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 87).

Сампдория: Аудеро – Берешиньски (Депаоли, 87), Йосида, Колли, Ауджелло (Мурру, 64) – Кандрева, Торсбю, Адриен Силва, Аскильдсен (Верре, 64) – Куальярелла, Габбьядини (Капуто, 53).

Предупреждения: Карбони (13), Торсбю (51), Дейола (55), Йосида (59), Стротман (86), Паволетти (90).

Удаление: Д'Аверса 90+2 (не на поле).