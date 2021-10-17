Италия

Специалист поделился эмоциями после игры.

Главный тренер Вероны Игор Тудор прокомментировал поражение в матче Серии А против Милана со счетом 3:2.

"Это уже третий раз, когда мы ведем в счете 2:0 и не выигрываем, так что нам больше не нужен такой счет. Милан прибавил после перерыва, я думаю, что ничья, вероятно, была бы честным исходом, но я могу только снять перед ними шляпу. Они выпускали качественных игроков и старались.

Мы возьмем на следующие матчи первый тайм и продолжим работать, прежде всего физически, потому что для того, чтобы играть в такой футбол, который мы хотим, мы должны быть в действительно хорошей форме. Когда все будут в хорошем физическом состоянии, тогда мы сможем увозить домой по три очка".

"Мы изо всех сил пытались удержать мяч, и энергия на стадионе гнала Милан вперед. У нас были шансы получить хотя бы одно очко.

Я выбрал Калинича, потому что он бывший игрок Милана. Я чувствовал, что он может оказать влияние. Сезон длинный, и Калиничу и Симеоне найдется место в составе", — сказал Тудор.

Видео голов и обзор матча Милан — Верона можно смотреть на Football.ua.