Италия

Наставник Наполи подвел итоги встречи с Торино в рамках Серии А.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти прокомментировал минимальную победу своей команды в матче против Торино (1:0).

Итальянский специалист считает, что его команда заметно прогрессирует.

"Мы прибавили в ментальности и компактности на поле. Когда Политано и Инсинье отрабатывают в обороне, это объединяет, придает сил и создает командный дух. У нас команда друзей.

Мы хотим показывать хороший футбол, и сегодня мы сыграли на очень хорошем уровне. Мы созидали, бились и делали то, что было нужно",- считает наставник неаполитанцев.

Напомним, этой победой Наполи повторил клубный рекорд по набранным очкам в стартовых 8-ми турах.