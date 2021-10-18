Наставник Наполи подвел итоги встречи с Торино в рамках Серии А.
лучано спалетти, football italia
18 октября 2021, 08:44
Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти прокомментировал минимальную победу своей команды в матче против Торино (1:0).
Итальянский специалист считает, что его команда заметно прогрессирует.
"Мы прибавили в ментальности и компактности на поле. Когда Политано и Инсинье отрабатывают в обороне, это объединяет, придает сил и создает командный дух. У нас команда друзей.
Мы хотим показывать хороший футбол, и сегодня мы сыграли на очень хорошем уровне. Мы созидали, бились и делали то, что было нужно",- считает наставник неаполитанцев.
Напомним, этой победой Наполи повторил клубный рекорд по набранным очкам в стартовых 8-ми турах.