Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Барселона в рамках поединка девятого тура элитного дивизиона чемпионата Испании принимала на своем поле Валенсию и добилась волевой победы.

"Сине-гранатовые" пропустили уже на пятой минуте встречи, но еще до перерыва смогли перевернуть игру, а во втором тайме закрепили преимущество.

Обзор матча:

Барселона — Валенсия 3:1

Голы: Фати, 13, Депай (пен.), 41, Коутиньо, 85 — Гайя, 5.

Барселона: Тер Штеген — Роберто, (Мингеса, 71) Пике, Гарсия, Альба — Бускетс, Де Йонг, Гави (Нико, 71) — Депай, Фати (Коутиньо, 59), Дест (Агуэро, 86).

Валенсия: Силлессен — Фулькье (Муса, 74), Паулиста, Диакаби, Гайя — Солер, Гильямон, Васс, Дуро (Андре, 60) — Гедеш (Черышев, 74), Гомес (Вальехо, 88).

Предупреждения: Гави — Гайя, Фулькье, Гомес.