Италия

Появились новые подробности скандального матча Серии А.

В рамках 8-го тура итальянской Серии А Лацио в родных стенах сумел переиграть миланский Интер (3:1).

Матч запомнился скандальным празднованием победы от Луиса Фелипе, а также голом Лацио, когда один из футболистов Интера лежал на газоне, что противоречит правилам фэйр-плей.

После матча состоялся интересный диалог между голкипером Интера Самиром Хандановичем и главным тренером Лацио Маурицио Сарри.

Словенский голкипер спросил наставника "орлов", почему же он не остановил команду, на что Сарри ответил: "Я поднял руку, что я еще мог сделать?".

Такой ответ не устроил Хандановича, и тот вновь задал вопрос Сарри: "Почему ты не поступил как Бьелса? Ты помнишь Бьелсу?", — приводит диалог соперников Sky.

Напомним, в апреле 2019 года Лидс играл с Астон Виллой и там была схожая ситуация — футболисты "павлинов" забили гол, когда один из соперников лежал на газоне — тогда наставник Лидса Марсело Бьелса приказал своим игрокам дать оппонентам забить гол беспрепятственно, посчитав гол свой команды нечестным.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лацио — Интер (3:1).