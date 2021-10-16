Италия

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Лацио в рамках поединка восьмого тура итальянской Серии А на своем поле неожиданно обыграл миланский Интер (3:1).

Счет в матче был открыт на 12 минуте, когда Перишич реализовал пенальти. До 64 минуты счет держался в пользу "нерадзурри", но затем его сравнял Иммобиле, также реализовав одиннадцатиметровый удар. Затем на 81 минуте Андерсон вывел римлян вперед, а окончательную точку в матче поставил Милинкович-Савич.

Обзор матча:

Лацио – Интер 3:1

Голы: Иммобиле, 64 (пен.), Андерсон, 81, Милинкович-Савич, 90+1 – Перишич, 12 (пен.).

Лацио: Рейна – Марушич, Патрик, Фелипе, Хисай (Лаццари, 66) – Милинкович-Савич, Лейва (Катальдт, 86), Башич (Альберто, 66) – Андерсон (Акпа-Акпро, 86), Иммобиле, Педро (Дзакканьи, 75).

Интер: Ханданович – Шкриниар, де Врей, Бастони (Думфрис, 67) – Дармиан, Барелла (Чалханоглу, 86), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Димарко – Перишич (Корреа, 67) – Джеко (Лаутаро, 76).

Предупреждения: Башич (27), Милинкович-Савич (83), Андерсон (83) – Гальярдини (36), Бастони (63), Лаутаро (83), Думфрис (83), Корреа (87), Дармиан (90+1).

Удаление: Луис Фелипе (90+7, не на поле, неспортивное поведение).