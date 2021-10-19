Италия

Обозреваем события в чемпионате Италии.

Сразу два центральных матча, интригующая битва на Сан-Сиро и долгожданный гол Виктора Коваленко за Специю – в этом туре хватало событий на любой вкус, а герои получились весьма неожиданными, от Маттиа Де Шильо до Саму Кастильехо, не говоря уже о самом Коваленко.

В турнирном плане особенно важны результаты Интера и Ювентуса. "Нерадзурри", ярко начавшие сезон, впервые проиграли, в то время как "бьянконери", набравшие ход после стартового провала, стабильно берут очки даже в сложных матчах и теперь отстают от действующего чемпиона всего на три очка. Тем интереснее будет их личная встреча, ведь уже в следующем туре нас ждёт "Всеитальянское дерби". Впрочем, обе команды пока отстают от лидеров, Наполи и Милана, которые добыли очередные победы. В целом же лидирующая семёрка команд приобрела знакомые очертания.

Интересные движения происходят в нижней части таблицы. Победы Специи, Венеции и Кальяри несколько изменили ситуацию. Салернитана вновь последняя, обе генуэзские команды теперь расположились по границе зоны вылета, в целом же нынешняя плотность располагает к интриге. Результат матча Специя – Салернитана был настолько важен, что "морские коньки" сменили главного тренера. Фабрицио Кастори, выводивший команду в Серию А, ушёл в отставку, а заменил его Стефано Колантуоно, памятный по работе с Палермо и Аталантой, но уже больше пяти лет не тренировавший в элитном дивизионе.



Атмосфера перед матчем Лацио — Интер: небольшой концерт и подход Симоне Индзаги к фанатской трибуне "лациали". Курва Норд тепло встретила экс-тренера своей команды

Самое глупое удаление

Интер несколько туров шёл к этому поражению. Боевая ничья с Аталантой, тяжёлые победы над Фиорентиной и Сассуоло – каждый раз "нерадзурри" выжимали результат, прибавляя во втором тайме, но сейчас получилось наоборот. "Интеристам" не хватило сил. Отчасти тому причиной насыщенный график, отчасти – загруженность Мартинеса и Корреа в матчах южноамериканского отбора. Оба аргентинца вышли только на замену, из-за чего пришлось ставить Перишича в нападение, что уже не лучшим образом сказалось на игре Эдина Джеко. Добавляем привычную для этого сезона расхлябанность в обороне (похоже, де Врей не в лучшей форме) и получаем итоговые 1:3.

Выходит, что новый тренер Лацио лучше прежнего? Маурицио Сарри переиграл Симоне Индзаги, "бьянкочелести" проявили характер и заслуженно переломили ход матча, а решающий мяч забил вернувшийся в команду Фелипе Андерсон, некогда списанный нынешним тренером Интера. Другой вопрос, что "орлы" патологически нестабильны и чередуют успешные матчи с провальными. Между двумя яркими победами над Интером и Ромой вклинилось заслуженно крупное поражение от Болоньи. Где же настоящий Лацио? Впрочем, если успех в дерби ковался методами Симоне Индзаги, то против самого Индзаги игра команды в большей степени напоминала вожделенный "саррибол".

Конечно, нельзя обойти внимание судейскую тему. Второй гол римлян получился скандальным. Стоило Фелипе Андерсону забить, как на него налетели возмущённые футболисты Интера. Причина – несоблюдение принципов фейр-плей: хозяева атаковали через зону Федерико Димарко, который лежал на газоне после жёсткого стыка. Заметим, что "лациали" не были обязаны выбивать мяч, поскольку в таких случаях игру может остановить арбитр, который решил этого не делать. Главное же, что Димарко повредился ещё по ходу атаки Интера. Сами "интеристы" не сделали паузу, зато требовали этого от соперника, который перехватил мяч и развернул успешную контратаку.

Атмосфера получилась крайне нервной и вылилась в нелепое удаление Луиса Фелипе. Центральный защитник хозяев, ликуя после финального свистка, решил шутки ради запрыгнуть на спину Хоакину Корреа, с которым дружил ещё со времен игры аргентинца за Лацио. Корреа юмора не понял и оттолкнул Луиса, а судья вовсе показал бразильцу красную карточку за неспортивное поведение. Глупейший эпизод, который может дорого стоить римлянам, ведь другой центрбек, Ачерби, тоже пропустит следующий тур – у него дисквалификация на два матча.

Пенальти вместо гола

Скандально получилось и в матче Ювентуса с Ромой. Здесь темой для обсуждения стал пенальти в ворота римлян, назначенный за фол Щенсного на Мхитаряне. Вопрос даже не в сомнительности фола, а в поспешности действий арбитра Даниэле Орсато, который поспешил свистнуть, хотя атака Ромы продолжалась, и мяч сразу после свистка даже пересёк линию ворот. Фактически, вместо гола получился 11-метровый, который "джаллоросси" не реализовали: Щенсный исправился, потащив удар Верету, одного из лучших пенальтистов лиги – это первая неудача француза с "точки" за Рому, доселе он реализовал 14 ударов во всех турнирах.

Судя по подслушанному телевизионщиками разговору в перерыве, где Орсато объяснял своё решение Брайану Кристанте, арбитр был категорически неправ. По мнению судьи, при назначении 11-метрового атакующей команде нельзя давать продолжать атаку, даже если эпизод завершается голом. На самом деле в правилах указано ровно противоположное. Оговоримся, что по ходу атаки Мхитарян сыграл рукой, и теоретически гол могли отменить уже по такой причине, но до рассмотрения этого момента дело не дошло, да и современные правила игры рукой дают возможность трактовать в пользу атаки. Так или иначе, Орсато получил куда больше критики, чем Иррати, судивший матч Лацио с Интером.

Удивительно, но Жозе Моуриньо, эмоционально реагировавший по ходу встречи (запомнилось его возмущение лишь тремя добавленными минутами), сразу отмёл разговоры о пенальти и вообще не нарывался на скандал, раздав уйму комплиментов своему визави. Похоже, возвращение в Италию успокаивающе подействовало на Особенного, и он не стремится искать конфликты. Его любят пресса и болельщики, хотя насчёт результатов уже имеются вопросы: год назад, при Фонсеке, у Ромы было на два очка больше. Одна радость, что хотя бы с заменённым в первом тайме Дзаньоло не случилось ничего серьёзного.

Несмотря на судейский фактор, победа Ювентуса в целом заслужена. Вязко, аккуратно и надёжно: типичная игра команды Массимилиано Аллегри, особенно если говорить о текущем отрезке сезоне. Качественный матч провели Бонуччи и Кьеллини (хотя Джорджо ошибся в эпизоде с пенальти), а гол начался с точной подачи Де Шильо – игрока, которого особенно ценит Аллегри. В прошлом сезоне Маттиа был арендован Лионом и вполне мог остаться там на постоянной основе, но возвращение любимого тренера в Ювентус сделало этого игрока востребованным в Турине. Вот кто совсем не попал в матч, так это Кьеза, вынужденный играть одного из форвардов. На этой позиции Федерико гораздо реже получает мяч и не имеет шансов сыграть в привычный напористый футбол. А ведь восстановление Дибалы затягивается.

К слову, в основе Юве появилось сразу семеро итальянцев. Мойзе Кин даже забил, пускай его авторство гола получилось случайным. Аллегри, помимо Де Шильо, смело доверяет засидевшемуся на лавке Бернардески, который едва не забил эффектным ударом через себя в падении. На матч Лиги чемпионов уже анонсируют появление Ругани. Неужели его тоже попытаются реанимировать?

Победа из лазарета

Проблемы Милана с составом впечатляли. Накануне матча против Вероны команда лишилась сразу нескольких ведущих игроков. Травмировался Меньян, чья игра в начале сезона оставляла исключительно положительное впечатление. Голкипер пропустит около двух месяцев, поэтому "россонери" экстренно подписали свободным агентом Антонио Миранте, который оставался без клуба после расставания с Ромой. Основным же пока стал Чиприан Татарушану. Кроме того, подхватили коронавирус Тео Эрнандес и Браим Диас – игроки самые что ни есть ключевые. Добавляем травмы Бакайоко, Флоренци и Мессиаса, а также повреждение Ребича, который был заменён в первом тайме. Печальная картина.

Игра очень неудачно складывалась для Милана. Даниэль Мальдини на этот раз не сумел полноценно заменить Диаса, а Балло-Туре проваливался на левом фланге обороны. Главное же, что Верона, почуяв возможность разжиться очками, ударно сыграла в первом тайме и заслуженно повела в два мяча. Татарушану, пожалуй, мог бы выручить в первом случае, а вот второй гол — целиком вина Романьоли, который сфолил на Калиниче, экс-игроке "россонери". Хуже для миланцев мог быть разве что гол самого Калинича, который в бытность игроком Милана стал образцом неудачного перехода.

Во втором тайме команда Стефано Пьоли героически переломила ситуацию, что напомнило матч годичной давности, когда Милан, уступая Вероне 0:2, вырвал-таки ничью. Сейчас получилось даже круче. Выручили команду не самые ожидаемые герои. Оливье Жиру начал "камбэк", а лучшим на после стал вышедший на замену Саму Кастильехо. Испанца практически списали, летом он должен был уйти, но остался в роли глубоко запасного игрока, и вот он – звёздный час. После финального свистка одноклубники дружно поздравляли Кастильехо с успешной игрой, а тот не сдерживал эмоций.

Конечно, где-то Милану повезло, моментов у ворот гостей было не так уж много, а решающий автогол Корая Гюнтера – откровенная нелепость, но во втором тайме на поле была одна команда. "Россонери" набирают дальше больше очков, чем в прошлом сезоне, когда шли в лидерах.

Два шага до рекорда

Теперь лидирует Наполи, который совсем не допускает осечек. Такова вполне могла произойти в игре с Торино, который дал бой, действуя очень высоко и стремясь отвечать атакой на атаку. "Гранатовым" не хватает полноценного Белотти, который едва восстановился и пока не набрал форму. Ситуация с Андреа в принципе непростая, ведь капитан не собирается продлевать контракт, истекающий в конце сезона. Туринцы хороши в прессинге, Иван Юрич быстро поставил команду игру, знакомую по Вероне (и так напоминающую Аталанту Гасперини), однако не хватает реализации, да и календарь в начале сезоне очень уж тяжёлый.

Наполи имел все шансы отличиться раньше, но гол Ди Лоренцо был отменён, Лосано угодил в штангу, а Инсинье опять, уже третий раз в сезоне (из пяти попыток) не реализовал пенальти – его удар потащил сербский гигант Ваня Милинкович-Савич, продолживший успехи брата. Решающими стали удачный отскок от Элмаса и прыжок Виктора Осимхена, который уже сравнивают с голом Роналду в ворота Сампдории. Атлетичный нигериец снова выходит на первый план, а его дуэли с мощным Бремером –одно из наиболее интересных противостояний этого тура.

Восемь побед на старте – повторение рекордной для Наполи серии в начале сезона-2017/18. Любопытно, что тогда чудо-команду Маурицио Сарри остановил именно Лучано Спаллетти, на тот момент тренер Интера, который в девятом туре отобрал-таки очки у неаполитанцев. Кроме того, это индивидуальный рекорд самого Спаллетти. До общеитальянского рекорда с десятью стартовыми победами (Рома-2013/14) осталось два матча.

У нас есть не только Малиновский

Приятная неожиданность для украинских болельщиков: Виктор Коваленко стал героем матча Специя – Салернитана, на его счету гол и результативная передача. Эти 2:1 в битве двух аутсайдеров дали Специи возможность покинуть зону вылета, а вот Салернитана откатилась на последнее место и сменила главного тренера.

Для Коваленко даже сам по себе выход в основе – событие неординарное. За семь минувших туров он принял участие только в матче с Удинезе, где отыграл не лучшим образом. Теперь украинец восстановился, но главное, что обстоятельства сложились в его пользу. По разным причинам выпали конкуренты в центре поля: Симоне Бастони дисквалифицирован, а Лео Сена и Мехди Бурабья травмированы. Тиаго Мотте ничего не оставалось, как довериться Коваленко, и тот был взаправду хорош, радуя активными и успешными действиями. Мяч, эффектно забитый из-за пределов штрафной, напомнил о голе в ворота Динамо, а La Gazzetta dello Sport оценила игру Виктора 7,5 баллами – отличный результат.

Ударная игра Коваленко – шанс закрепиться в основе и надежда для Специи, где каждый гол и каждое очко на вес золота. Если Виктор сумеет хотя бы время от времени проявлять себя таким образом, можно будет заговорить о возвращении в сборную Украины. Впрочем, на практике голы в матчах Серии А отнюдь не гарантируют попадания в состав. Так или иначе, второй украинский легионер сумел напомнить о себе, более того, стал одним из героев тура.

Кальяри ожил?

Руслан Малиновский на этот раз вышел на замену и мало чем успел себя проявить. Активничал Иличич, которого и заменил украинец. Йосип оформил дубль и не реализовал пенальти – тур оказался богат неудачными ударами с "точки". Игра получилась очень яркой, Эмполи принципиально не закрывается даже против фаворитов. Как итог, Аталанта имела все шансы забить больше четырёх мячей, но и хозяева могли пустить матч по иному сценарию, забей в начале встречи — гостей выручил Демирал, подстраховавший на самой ленточке.

Наконец-то выиграл Кальяри, проваливший начало сезона и оперативно поменявший тренера. Это первый успех на новом месте для Вальтера Мадзарри. Здесь геройствовал Жоао Педро, привычный бомбардир островитян, чья результативность впечатляет уже не первый сезон. Кульминацией встречи был спорный эпизод в штрафной хозяев при счёте 2:1. Роберто Д'Аверса в порыве эмоций даже выскочил на поле, за что получил удаление.

В матче Дженоа – Сассуоло блеснул Джанлука Скамакка, экс-игрок генуэзцев, который оформил дубль в первом тайме. Смазали впечатление упущенная победа и шанс самого Скамакки забить третий мяч после перерыва. Удинезе, играя в меньшинстве большую часть матча (был удалён Перейра), сумел отыграться с Болоньей, хотя насчёт правомерности гола Бету остались сомнения – было похоже на фол против Скорупски. Наконец, Венеция в понедельничном матче сенсационно одолела Фиорентину. Отмечаем успешный дебют голкипера Серхио Ромеро, подписанного свободным агентом.

Сборная тура

Лучший гол тура

Йосип Иличич (Аталанта)

Виктор Коваленко (Специя)

Виктор Осимхен (Наполи)

Нванкво Сими (Салернитана)

Юмор

Аллегри в Ювентусе: 196 побед, 44 из них со счётом 1:0

Решающий навес Де Шильо:

Когда после ошибок в начале сезона отбиваешь пенальти:

Ювентус после того, как забил мяч

- Первый тайм Милана: 0:1 Капрари, 0:2 Барак, травма Ребича, Балло-Туре в основе...

- "Хватит, прошу тебя, хватит!"