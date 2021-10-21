Норвежец подписал четырехлетний договор с итальянским клубом.
Деннис Йонсен, Getty Images
21 октября 2021, 18:13
Нападающий Деннис Йонсен продлил контракт с Венецией, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Норвежский форвард подписал соглашение с "крылатыми львами" до июня 2025 года.
Йонсен присоединился к Венеции летом 2020 года из молодежной команды Аякса. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 9 поединков в футболке "оранжево-черно-зеленых", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Венеция подписала бывшего голкипера Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро.