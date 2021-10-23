Италия

Подопечные Стефано Пьоли набрали три очка в непростом матче.

Милан в рамках поединка девятого тура чемпионата Италии отправился в гости к Болонье и добился победы со счетом 4:2.

Подопечные Стефано Пьоли получили два мяча преимущества по итогам первого тайма, а также хозяева остались в меньшинстве.

Тем не менее, Болонья отыграла два гола в начале второго тайма, а потом осталась вдевятером. Милан все-таки смог воспользоваться численным преимуществом.

Болонья — Милан 2:4

Голы: Ибрагимович, 49 (в свои ворота), Барроу, 52 — Леау, 16, Калабрия, 35, Беннасер, 84, Ибрагимович, 90

Болонья: Скорупски — де Сильвестри, Медель (Орсолини, 87), Сумаоро, Теате, Хики (Дейкс, 63) — Сориано, Сванберг, Домингес (Схаутен, 63) — Арнаутович (Сантандер, 83), Барроу (Бинкс, 63).

Милан: Тэтэрушану — Калабрия, Кьяер, Томори, Балло-Туре (Калулу, 85) — Крунич (Жиру, 60), Кастильехо (Салемакерс, 46), Беннасер, Тонали (Бакайоко, 46) Ибрагимович, Рафаэл Леау.

Предупреждения: Арнаутович — Тонали, Калабрия, Салемакерс

Удаления: Сумаоро, 20, Сориано, 58