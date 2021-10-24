Италия

Завершились два поединка в рамках чемпионата Италии.

В рамках девятого тура итальянской Серии А Лацио отправился в гости к Вероне, где потерпел весьма неожиданное поражение со счетом 1:3.

Главным героем встречи справедливо можно назвать нападающего хозяев Джованни Симеоне, который оформил в ворота Рейны покер.

Верона — Лацио 4:1

Голы: Симеоне, 30, 36, 62, 90 — Иммобиле, 46

Верона: Монтипо, Фараони, Гюнтер (Шутало, 69), Давидович, Казале (Чеккерини, 45), Лазович (Маньяни, 81), Велозу (Тамез, 69), Барак, Илич (Онгла, 81), Капрари, Симеоне.

Лацио: Рейна, Марушич, Раду, Габаррон, Хюсай (Ладзари, 57), Лейва (Катальди, 63), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 56), Милинкович-Савич, Педро (Моро, 63), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Велозу, Чеккерини - Габаррон, Акпа-Акпро.

В параллельном матче Фиорентина принимала на своем поле Кальяри.

Гости не смогли составить серьезную конкуренцию "фиалкам" и потерпели закономерное поражение со счетом 3:0.

Фиорентина — Кальяри 3:0

Голы: Бираги, 21 (пен.), Гонсалес, 42, Влахович, 49

Фиорентина: Терраччано, Венути, Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 68), Бонавентура (Данкан, 82), Торрейра (Амрабат, 82), Мале (Кастровилли, 68), Сапонара (Кальехон, 74), Влахович, Гонсалес.

Кальяри: Краньо, Дзаппа (Перейро, 58), Касерес (Белланова, 24), Чеппителли, Карбони, Ликояннис, Нандес (Оберт, 71), Дейола (Грасси, 59), Марин, Жоао Педро, Кейта Бальде (Паволетти, 58).

Предупреждения: Кейта Бальде, Марин.