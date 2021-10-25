Италия

Наставник Интера дал свой комментарий после упущенной победы над Ювентусом.

Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги прокомментировал домашнюю ничью в матче с Ювентусом (1:1).

Специалист считает, что его команда заслуживала большего в этом матче.

"Я думаю, что это был единственный способ забить в наши ворота — с пенальти. Это расстраивает, ведь мы контролировали игру от начала до конца. Мы ничего не позволяли Ювентусу.

Я разочарован, в том числе из-за болельщиков — мы играли хорошо и заслуживали большего. Мой жест в конце матча был не совсем подходящим, но в тот момент я решил, что ВАР не требуется", — заявил Индзаги после матча.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Ювентус (1:1).