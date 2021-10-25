Наставник Интера дал свой комментарий после упущенной победы над Ювентусом.
симоне индзаги, football italia
25 октября 2021, 08:25
Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги прокомментировал домашнюю ничью в матче с Ювентусом (1:1).
Специалист считает, что его команда заслуживала большего в этом матче.
"Я думаю, что это был единственный способ забить в наши ворота — с пенальти. Это расстраивает, ведь мы контролировали игру от начала до конца. Мы ничего не позволяли Ювентусу.
Я разочарован, в том числе из-за болельщиков — мы играли хорошо и заслуживали большего. Мой жест в конце матча был не совсем подходящим, но в тот момент я решил, что ВАР не требуется", — заявил Индзаги после матча.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Ювентус (1:1).