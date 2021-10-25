Италия

"Особенный" нуждается в испанскому полузащитнике.

Рома рассматривает варианты усиления линии полузащиты в ближайшее трансферное окно и обратила внимание на Дани Себальоса.

Как сообщает издание El Nacional, в подписании испанского футболиста лично заинтересован тренер римлян Жозе Моуриньо.

Отметим, что в этом сезоне Себальос не сыграл ни одного матча. В прошлой же кампании Дани Себальос провел в футболке Арсенала 40 поединков, в которых он забил три гола и отдал четыре ассиста.

Напомним, что уже зимой Бетис совершит повторную попытку подписать Дани Себальоса.