Испания

Испанец травмировался на Олимпиаде-2020.

Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос получил травму в расположении сборной Испании U-23 на Олимпиаде-2020.

После возвращения в мадридский клуб, врачи провели хавбеку медицинское обследование.

После него стало понятно, что у игрока полный разрыв передней таранно-малоберцовой и пяточно малоберцовой связок голеностопного сустава.

Таким образом Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Себальоса на протяжении одного месяца.

Прошлый сезон футболист провел в аренде в лондонском Арсенале, за который сыграл 25 матчей в Премьер-лиге.

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