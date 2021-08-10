Испанец травмировался на Олимпиаде-2020.
Дани Себальос, Getty Images
10 августа 2021, 21:55
Полузащитник мадридского Реала Дани Себальос получил травму в расположении сборной Испании U-23 на Олимпиаде-2020.
После возвращения в мадридский клуб, врачи провели хавбеку медицинское обследование.
После него стало понятно, что у игрока полный разрыв передней таранно-малоберцовой и пяточно малоберцовой связок голеностопного сустава.
Таким образом Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Себальоса на протяжении одного месяца.
Прошлый сезон футболист провел в аренде в лондонском Арсенале, за который сыграл 25 матчей в Премьер-лиге.
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