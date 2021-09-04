Испания

Клуб не смог дожать Реал до положительного ответа в минувшее трансферное окно.

Задумкой севильского Бетиса под занавес летнего трансферного окна было осуществить возвращение полузащитника мадридского Реала Даниэля Себальоса обратно в стан "зелено-белых".

Однако, ни фактическое отсутствие полноценной игровой практики за четыре года выступлений в составе "бланкос", ни повреждение лодыжки, от которого игрок, предварительно, восстановится только к середине сентября, не сумело убедить "галактикос" передать своего игрока на правах аренды с последующим выкупом.

"Даниэль Себальос — игрок, которому нравится Бетис, а болельщикам Бетиса нравится он. Рано или поздно, однако эти дороги должны пересечься", — заявил спортивный директор "бетикос" Антонио Кордон в одном из интервью.

Бетис был готов решить вопрос с переполненностью своей заявки, ради приобретения испанского полузащитника, а дополнительную уверенность в возможности его подписания добавлял трансфер Эктора Бельерина из лондонского Арсенала, с которым у Себальоса сложились хорошие отношения за время выступлений за "канониров".

К тому же, Реал успел оформить трансфер Камавинги из французского Ренна, а сам Анчелотти предпочитает наигрывать в центральной оси Марко Асенсио, что еще сильнее усложняет борьбу за место в стартовом составе для Себальоса.

Севильский коллектив намерен вернуться к этому вопросу в зимний трансферный период, однако для этого Бетис будет обязан обеспечить себе продолжение участия в еврокубках, дабы затем использовать Себальоса в качестве игрока-воспитанника клуба, который получит место в "списке Б" при формировании заявки на плей-офф.